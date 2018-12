Mii de oameni au protestat la Budapesta față de un proiect de lege. Acesta le perminte angajatorilor să ceară salariaților până la 400 de ore suplimentare pe an. Măsura a fost criticată, fiind numită „legea sclaviei”, conform Agerpres.

Sindicaliștii și protestataarii s-au adunat în plină iarnă și au mărșăluit cu bannere pe care scria „Protestăm împotriva legii sclaviei” sau „Obligă-ţi mama să facă ore suplimentare”.

Modificarea la codul muncii introdusă în parlament în această săptămână a declanşat critici intense şi cel mai amplu protest de stradă din ultimul an.

Poliția a blocat piața principală din afara Parlamentului, ținta inițială a protestatarilor. Așadar, aceștia au umplut... citeste mai mult

