Inapoi in strada, la Timisoara. Chemarea lansata de zile intregi pe retelele de socializare i-a scos pe timisoreni din case.

In jurul orei 21, manifestarea de protest de la Timisoara s-a incheiat pe acordurile melodiei ‘Timisoara’ a celor de la Pro Musica. S-a inregistrat cel mai mare numar de participanti de cand au fost reluate protestele impotriva clasei politice, in Piata Victoriei aflandu-se peste 5000 de oameni. Nu s-au inregistrat incidente, iar timisorenii si-au dat intalnire in centrul orasului duminica viitoare, scrie opiniatimișoarei.

