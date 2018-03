Mişcarea "The March For Our Lives" ("Marş pentru vieţile noastre") a apărut după ce 14 elevi şi trei profesori au fost ucişi la liceul Marjory Stoneman Douglas din oraşul Parkland, statul Florida, de către un fost elev, care a folosit o armă semiautomată achiziţionată în mod legal.



Big protests today in the US and right across the world for #MarchforourLives. Seriously impressive stuff. These kids are making their voices heard. They've had enough of inaction on gun violence. It's time for laws to change.... citeste mai mult

