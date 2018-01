Proteste la Seul. Oamenii au incendiat un portret al lui Kim Jong-un

Oficialii nord-coreeni au decorat post mortem o fetita in varsta de 14 ani, care s-a inecat in urma unei inundatii, in timp ce incerca sa salveze portretele dictatorilor Kim Il-Sung si Kim Jong-Il. Han Hyon-Gyong, in varsta de 14 ani, din provincia...

Manager, 28 Iunie 2012