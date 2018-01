Proteste in Piata Victoriei pe 1 ianuarie. Oamenii au afisat pancarte cu mesaje precum: "Toti pentru justitie" sau "Justitie, nu coruptie" Peste 200 de persoane au protestat luni, in Piata Victoriei, impotriva modificarilor la legile Justitiei.

Social Protestatarii au inceput sa se stranga la ora 18.00, numarul maxim de participanti - peste 200 - inregistrandu-se la ora 19.00

Oamenii au fluturat steaguri tricolore, au suflat in vuvuzele, au batut in tobe si au strigat: "PSD - ciuma rosie", "DNA sa vina sa va ia", "Justitie nu coruptie".

Ei au afisat pancarte cu mesaje precum: "Toti pentru... citeste mai mult

azi, 01:02 in Social, Vizualizari: 26 , Sursa: 9am in