Proteste in Iran. Bilantul mortilor a crescut la 10 in urma violentelor nocturne/ VIDEO Numarul mortilor a crescut la zece in urma manifestatiilor de duminica seara care au avut loc in mai multe orase iraniene, a indicat luni televiziunea de stat iraniana, fara sa ofere detalii, potrivit AFP si Reuters.

Sursa foto: pixabay.com International Potrivit televiziunii, sase persoane au fost ucise de "tiruri suspecte" in violentele care au afectat Toyserkan (vest), in timp ce mai devreme presa informase despre patru morti in... citeste mai mult

