Protestatari: “Silcotub, nu uita! Noi suntem averea ta!”

Pentru a doua oara in aceasta saptamana, muncitorii de la Tenaris Silcotub au iesit, astazi, din nou in strada. Cateva sute de angajati ai multinationalei au protestat, alaturi de familiile lor, pe platoul de marmura. Muncitorii cer salarii mai mari, conditii de munca decente, fara tura continua, dar si modificarea Legii dialogului social care nu le permite, in actuala forma, sa declanseze un conflict de munca, in mod legal. Muncitorii sustin ca, desi lucreaza in conditii grele, specifice metalurgiei, multi dintre ei sunt platiti cu salariul minim pe economie.

Liderii de sindicat spun ca multinationala nu a avut nicio reactie dupa prima... citeste mai mult

acum 50 min. in Social, Vizualizari: 36 , Sursa: Salajeanul in