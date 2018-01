Protest prin lectura in fata sediului PSD Sibiu/ VIDEO Cel de-al 18-lea flashmob organizat in fata sediului PSD din Sibiu a constat de data aceasta intr-un "club de lectura".

Sursa foto: pixabay.com Social Circa 100 de persoane s-au adunat si au citit nu mai putin de 15 minute din volume ca "Si eu am trait in comunism" de Ioana Parvulescu sau ''De ce este Romania altfel?" de Lucian Boia.

Oamenii s-au adunat in zona care a fost denumita "zona libera de coruptie", noteaza europafm.ro.

Unul dintre protestatari a afisat biletele de tren pe care le-a cumparat pentru a veni... citeste mai mult

azi, 00:19 in Social, Vizualizari: 31 , Sursa: 9am in