Poliţia a arestat o femeie care s-a urcat la baza Statuii Libertăţii într-un protest împotriva politicilor privind imigraţia ale administraţiei Trump, pe data de 4 iulie, scrie The Guardian.

Femeia a fost oprită când se afla la 30 de metri deasupra pământului. Poliţiştii au purtat timp de patru ore negocieri cu femeia înainte ca doi ofiţeri de la Departamentul Poliţiei din New York să se urce, de asemenea, la baza Statuii Libertăţii pentru a o da jos pe aceasta.

Fourth of July plans? Word of advice, don’t try to climb the Statue of Liberty. @cnnbrk pic.twitter.com/LZrpT8WVSl

—... citeste mai mult

acum 34 min. in Externe, Vizualizari: 27 , Sursa: Jurnalul National in