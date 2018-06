Protestul a fost iniţiat pe Facebook, sub sloganul "Nopţi Albe pentru Justiţie", oamenii vrând să doarmă sub cerul liber, în faţa Palatului Victoria: "Am ieşit cu sutele de mii să oprim OUG 13, vom fi acolo să-i oprim şi acum". Protestul a început după ora 23.00, iar după miezul nopţii în faţa Guvernului se aflau aproximativ douăzeci de oameni, care s-au întins pe jos. Câţiva dintre ei au venit şi cu saci de dormit. Ei au pancarte cu mesajele "#ajunge" şi "Drumul spre raiul infractorilor e pavat de ordonanţe de urgenţă". La faţa locului se află şi jandarmi, care au încercat să îi convingă pe manifestanţi să părăsească zona.

