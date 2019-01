Un copil din Timisoara, in coma dupa ce a cazut de la etajul 4 Un copil in varsta de 11 ani din Timisoara a fost transportat in coma la spital, luni dimineata, dupa ce a cazut de la etajul al patrulea al blocului in care locuia. Copilul era singur...

9am, 7 Noiembrie 2016