Angajații de la Penitenciarul Poarta Albă participă duminică, 16 septembrie 2018, la o acțiune de pichetare a Penitenciarului Poarta Albă. Acțiunea se petrece în cadrul celorlalte acțiuni de protest declanțate la nivel național de către Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor.



Potrivit SINPEN 2016 Constanța, revendicările sindicaliștilor sunt: condiții de lucru mai bune – ministrul Justiției a promis acum 1 an standarde privind condițiile de lucru in penitenciare si un plan multianual de investiții, dar nu s-a ținut de cuvânt. In schimb, bugetul pentru investiții a... citeste mai mult