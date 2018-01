„Protestăm împotriva comasării de şcoli- un fenomen ce este cauzat de obligativitatea şcolilor să se încadreze în banii alocaţi per elev. În primele 15 minute au pus pază la intrarea în Minister ca să nu ne lase să intrăm. În cele din urmă, însă, am reuşit să pătrundem“, a declarat pentru Adevărul preşedintele Federaţiei Naţionale a Părinţilor Iulian Cristache.

Din acelaşi motiv, începând cu ora 11.00 până la 13.00, protestează şi sindicaliştii de la „Spiru Haret" . În plus, aceştia cer şi „ respectarea prevederilor...

