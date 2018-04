Medicii de la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi incearca sa salveze viata unui barbat care a fost gasit in strada in stare foarte grava. Nimeni nu stie de cat timp zacea acesta in frig. La internare, pacientul era in starea de hipotermie severa si avea o...

Buna ziua Iasi, 30 Noiembrie 2016