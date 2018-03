"In data de 10 Martie, vom avea ocazia sa-i privim in ochi pe cei care ne-au mintit de aproape 3 decenii si care mai bine de un an de zile incearca sa salveze membrii partidului de inchisoare, decapitand Justitia", scriu organizatorii, pe pagina de Facebook.

Congresul Extraordinar - PSD va avea loc la Sala Palatului, in data de 10 martie, incepand cu ora 11:00.

Organizatorii protestului anunta 2 actiuni:

- De la 10 jumatate, o actiune de tip "#VaVedem", in care cei care participa ii vor

