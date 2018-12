Mii de oameni au protestat sâmbătă la Budapesta faţă de un proiect de lege care le permite angajatorilor să le ceară salariaţilor să presteze până la 400 de ore suplimentare pe an, o măsură pe care criticii au numit-o 'legea sclaviei', transmite Reuters.

Membri de sindicat şi alţi protestatari s-au adunat sub un ger plumburiu de iarnă şi au mărşăluit cu bannere pe care scria 'Protestăm împotriva legii sclaviei' sau 'Obligă-ţi mama să facă ore suplimentare'.

Modificarea la codul muncii introdusă în parlament în această săptămână a declanşat critici intense şi cel mai amplu... citeste mai mult