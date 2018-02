Pentru mii de femei din Romania, Valentine's Day este inca o zi in care sunt abuzate fizic si psihic in familie, pe strada sau la locul de munca. Fundatia Mereu Aproape trage astăzi un semnal de alarmă printr-un eveniment inedit care are loc in fata muzeului National de Istorie a Romaniei.

Campioanele României au luat parte la evenimentul "Dragostea poartă pantofi roșii" și au transmis mesajele lor.

Gabriela Szabo- "Suntem extrem de bucuroase să fim alături de dumneavoastră într-o zi așa de... citeste mai mult

