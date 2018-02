Protest in Piata Victoriei. Peste 1.000 de oameni au cerut demisia lui Toader. Manifestatii si in alte orase din tara Peste 1.000 de persoane au protestat joi in fata sediului Guvernului dupa anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind inceperea procedurilor de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.

