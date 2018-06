Senatoarea Cristiana Anghel a fost vedeta zilei in Senat, la dezbaterea in care premierul Ciolos a dat explicatii in cazul ANAF - Antena 3. Dupa ce l-a jignit de la tribuna pe Ciolos, Anghel a inceput sa vocifereze din sala in timpul discursului...

Hot News, 17 Februarie 2016