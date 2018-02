Printre cei aflaţi în faţa Palatului Cotroceni se numără şi fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir.

“Am ieşit să ne plimbăm, e o vreme superbă. Suntem o ţară plină de mascaţi, de sonerii, e timpul să se termine astea şi ţara să intre sub un făgaş normal. Aflăm că SRI dădeau ţinte către ANI, chiar şi pe preşedintele Iohannis. Sperăm ca în ultimul moment preşedintele inţelege ce se întâmplă în această ţară şi statul paralel trebuie distrus”, a declarat Daniel Dragomir, liderul mişcării Iniţiativa România.

Întrebat ce aşteptări are anunţul de joi din partea ministrului Justiţiei, Dragomir a afirmat: “Sper că ministrul are toate argumentele necesare şi va lua decizia pe care... citeste mai mult

