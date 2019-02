Protest in educatie / Grila de salarizare reprezinta punctul cheie

Incepand de astazi, 26 februarie, profesori afiliati Federatiei Spiru Haret, dar si reprezentanti ai personalului nedidactic si auxiliar vor purta banderole in scoli, in semn de protest fata de inechitatile generate de lipsa sporurilor si de grila de salarizare.

Potrivit lor, contabilii si secretarele din sistemul de invatamant ar trebui sa beneficieze de un spor de 10 procente din salariul brut, intrucat lucreaza in conditii de stres.

Nemultumiri sunt insa si in randul bucatareselor din sistemul prescolar. Acestea se plang ca le-au scazut salariile chiar si cu... citeste mai mult

acum 40 min. in Locale, Vizualizari: 14 , Sursa: Info Braila in