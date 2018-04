Protest in Capitala. Zeci de angajati ai Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" s-au strans miercuri in curtea spitalului Zeci de angajati ai Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Bucuresti protesteaza, miercuri, in curtea spitalului. Oamenii sunt nemultumiti de reducerea sporurilor, masura care le-a redus salariile cu pana la 1.400 de lei. Mai multe despre proteste, angajati, Capitala, institutul de pneumoftiziologie Foto: marius-nasta.ro Social citeste mai mult

azi, 18:30 in Social, Vizualizari: 49 , Sursa: 9am in