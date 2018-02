sursa foto: Inquam, Octav Ganea

A fost organizat un nou protest, duminică seara, în Piaţa Victoriei din Bucureşti.

S-a strigat: "PSD, ciuma roşie", "Codruţa, keep it up", "Nu vrem să fim o naţie de hoţi", dar şi "Tudorele, fă ceva / Pleacă tu şi gaşca ta" şi "Tudorele, eşti un laş / Faci ce zice un borfaş".

Peste 2.000 de persoane au ieșit în stradă, joi seara, în Piața Victoriei, imediat după anunțul făcut de Tudorel Toader cu privire la propunerea de revocare a... citeste mai mult

