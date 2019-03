Mai multe organizaţii pentru drepturile omului s-au adunat vineri în faţa Tribunalului pentru a critica sentinţele mici date violatorilor: „Trebuie să denunţăm iresponsabilitatea instituţiilor care, în loc să sprijine fetele şi femeile, le supun unor noi abuzuri şi umilinţe. „Sunt revoltătoare cazurile în care violurile sunt comise asupra minorilor, iar judecătorii chestionează victimele şi găsesc circumstanţe atenuante agresorilor. Sub nici o formă nu putem vorbi de consimţământ atunci când victima are sub 15 ani”, spun... citeste mai mult

