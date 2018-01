Aproximativ o sută de persoane participă, astăzi, la un nou flashmob în faţa sediului PSD din Sibiu, manifestarea fiind organizată sub motto-ul "Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie".

"Politicieni cu coloană vertebrală", "Să te însănătoşeşti" sau "Justiţie liberă", sunt doar câteva dintre mesajele transmise de protestatari, conform News.ro.

Pentru a marca Ziua Culturii Naţionale şi aniversarea poetului Mihai Eminescu, protestul are loc sub motto-ul "Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie".

Protestatarii au scris pe foi diferite mesaje pe care le transmit României: "Politicieni cu coloană vertebrală"

