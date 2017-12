Protest cu 300 de cravate agatate pe gard Militantii societatii civile au protestat marti in Kosovo, cu 300 de cravate pe care le-au agatat pe grilajul din fata cladirii guvernului. Oamenii protesteaza impotriva deciziei premierului Ramush Haradinaj, de a-si dubla salariul. Foto: Pixabay.com International "Trebuie sa fiu la nivelul responsabilitatilor mele. Sunt obligat sa port cravata, nu pot sa ies oricum, trebuie sa am o camasa", a declarat premierul din Kosovo, incercand sa justifice marirea salariului, potrivit Digi24.ro.

In... citeste mai mult

azi, 12:49 in Externe, Vizualizari: 27 , Sursa: 9am in