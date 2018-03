Protest anuntat in fata Salii Palatului, unde are loc Congresul PSD

Un protest este anuntat sa aiba loc sambata, in fata Salii Palatului din Bucuresti, unde se va desfasura Congresul Extraordinar al PSD. Manifestantii ar urma sa ii astepte pe social-democrati la intrarea in institutie cu pancarte pe care vor fi scrise promisiunile neindeplinite ale PSD din programul de guvernare, precum si cu galeti pline cu lapte, oua, ulei, paine, carne sau alte alimente care ar urma sa se scumpeasca, transmite news.ro.

Oamenii mai vor sa aduca si produse care sunt necesare in inchisoare, precum pasta de... citeste mai mult