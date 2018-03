foto Adevarul de Vaslui La aceasta ora, in fata Primariei Barlad are loc o ampla actiune de protest. Peste 4000 de persoane au iesit in strada pentru a se opune exploatarii gazelor de sist. Potrivit Adevarul de Vaslui, societatea civila se revolta...

Buna ziua Iasi, 22 Martie 2012