Proteinele vegetale, un plus pentru sanatate

O dieta echilibrata se bazeaza in primul rand pe varietatea de alimente care sa ofere corpului nostru vitaminele, fibrele si proteinele de care are nevoie.

Proteinele joaca un rol extrem de important in buna functionare a organismului, avand un rol esential in mentinerea echilibrului hormonilor, pielii, parului si musculaturii, actionand ca un combustibil pentru organism in producerea de energie. Principalele surse de proteine raman carnea si pestele, insa le putem gasi in mare proportie si in alte alimente precum cerealele si leguminoasele, mai ales ca in ultima vreme... citeste mai mult

acum 8 min. in Locale, Vizualizari: 14 , Sursa: Info Braila in