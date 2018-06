Protectia datelor - Oportunitate de afaceri. GDPR este Codul fiscal 2.0. GDPR aduce pentru toate companiile numeroase obligatii si sanctiuni mai usturatoare decat cele fiscale. Din acest motiv, GDPR este o excelenta oportunitate de afaceri.

Contabilii sunt probabil cei bucurosi de intrarea in vigoare a GDPR, intrucat, pentru firmele mici si mijlocii, pe ei o sa cada sarcina conformarii in privinta datelor cu caracter personal. Contabilul este omul de incredere si tot el este cel care se ingrijeste, de fapt, de respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste contabilitatea, fiscalitatea,... citeste mai mult