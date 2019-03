Prostituate din Galati venite la Braila in ”interes de serviciu”, prinse furand clientii ”fetelor noastre”   

Numai in ultima saptamana, politia a amendat 8 ”domnisoare” cu sanctini in valoare de 4000 lei pentru prostitutie. Acestea au fost acuzate de atragerea de persoane, savarsita in localuri, parcuri, pe strazi sau in alte locuri publice in vederea practicarii de raporturi sexuale cu acestea spre a obtine foloase materiale. Mai nou este faptul ca acum vin si din alte orase pentru a se prostitua in Braila.

Astfel ca:

U.R.-D., in varsta de 23 ani, din sat Potcoava, com.Independenta, jud.Calarasi, a fost sanctionata cu amenda de 500 de lei, fiind depistata pe Sos.Baldovinesti, la intersectie cu str.Tudor Vladimirescu,... citeste mai mult

