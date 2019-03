Editura Rao vă propune Bridge of Clay, MARKUS ZUSAK, distins cu prestigiosul premiu Indie Book 2019

Bridge of Clay (Podul de lut, în ediția care va apărea pe 17 aprilie în România), semnat de MARKUS ZUSAK, autorul bestsellerului Hoțul de cărți, a fost declarat câștigător la categoria Ficțiune la acestă ediție a competiției Indie Book Award. Inițiată în 2008, competiția premiază în fiecare an cele mai bune titluri apărute în Australia.

„Cartea spune povestea unui băiat care construiește un pod pentru părinții lui, pentru frații lui,... citeste mai mult