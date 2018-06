Tara in care exista cea mai mica varsta de pensionare e Franta. Atat femeile, cat si barbatii pot sa se pensioneze la 60 de ani. In Romania, Legea spune ca femeile pot iesi la pensie la 58 de ani, iar barbatii la 62. dar in realitate, romanii ies la...

Dambovita, 18 Octombrie 2010