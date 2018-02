Autorităţile de la Bruxelles îndeamnă liderii UE să ia în considerare opţiuni radicale ca transferul unei părţi din veniturile generate de fiecare ţară din impozitul pe profiturile companiilor pentru acoperirea unui deficit de 15 miliarde de euro pe an creat în bugetul comun de Brexit, relatează Financial Times.

Planul de transfer al unei părţi din veniturile respective are legătură cu propunerile UE de armonizare a modului în care ţările calculează profiturile impozabile ale companiilor, însă nu implică impunerea unei taxe corporative unice... citeste mai mult