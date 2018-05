Propunere: condițiile pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului ar putea fi simplificate

Codul Rutier prevede în prezent că un șofer poate solicita reducerea perioadei în care are permisul suspendat la îndeplinirea unui cumul de condiții. Astfel, șoferul respectiv trebuie să aibă permis de cel puțin un an, să treacă un test de legislație, să nu fi beneficiat de o măsură similară în ultimii 3 ani și să nu fi avut permisul suspendat în ultimii doi ani.

O propunere de modificare a Codului Rutier care a fost depusă la Parlament prevede însă că aceste condiții vor fi relaxate. Astfel, solicitarea pentru reducerea cu 30 de zile a perioadei în care permisul este suspendat va fi acceptată dacă șoferul are permis de cel puțin un an și promovează testul de legislație,... citeste mai mult

