Consiliul Judeţean Gorj ar putea înfiinţa un centru unic de suport IT pentru primăriile din judeţ. Este vorba de cele 70 de unităţi administrativ-teritoriale din Gorj. Liderul USR Gorj, Radu Miruţă, a propus şefilor CJ Gorj înfiinţarea unui centru unic. Acesta ar urma să asigure servicii şi asistenţă de specialitate primăriilor. Miruţă, specialist IT, a declarat că va oferi gratuit suport dacă se va decide înfiinţarea centrului respectiv. „Problemele informatice sunt comune în majoritatea primăriilor, însă fiecare primărie are contract separat, din banii publici. Cu toate că există contract, o parte dintre probleme nu sunt rezolvate, fiindcă funcționarul nu prea știe...