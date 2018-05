Rezultatele IMMOFINANZ în România pentru primul trimestru al acestui an, pana la data de 31 martie 2018:

Proprietățile IMMOFINANZ din România reprezintă 19.3% din portofoliul total al companiei, incluzand 64 de proprietati cu o valoare de 809,3 milioane de euro. Portofoliul de investitii finalizate in valoare de 622,3 milioane de euro este reprezentata de 9 cladiri de birouri (14,6% din intreg portofoliul de birouri) si 6 proprietati de retail (23,1% din intreg portofoliul de retail). In primul trimestru al anului financiar 2018 rata de ocupare a portofoliului din Romania a crescut la 95,5% (31 Decembrie 2017: 94,6%).

In primul trimestru al anului financiar 2018, veniturile din... citeste mai mult