Jurnaliștii de la publicația britanică The Telegraph au analizat cele mai recente ediții de la Wimbledon pentru a pronostica câștigătoarea probei feminine din acest an, conform The Telegraph, citat de stiripesurse.ro.

Surpriza pronosticului jurnaliștilor britanici este americanca Madison Keys, aflată pe poziția 10 în clasamentul WTA.

azi, 01:24 in Sport