Elevii din şcolile publice din New Delhi participă, din această săptămână, la un „curs de fericire” creat de Dalai Lama, unde iau lecţii care îi învaţă ce trebuie să facă pentru a fi fericiţi în viaţă, informează DPA.

Noua iniţiativă, care se concentrează pe „educaţia holistică”, se adresează celor 800.000 de elevi şi preşcolari din peste 1.000 de şcoli şi grădiniţe din New Delhi.

„Acest curs este necesar pentru a-i ajuta pe elevi să reziste în faţa emoţiilor distructive din lume. Aşadar, ceea ce am început în şcolile din New Delhi poate să aibă apoi un impact asupra lumii întregi”, a declarat Dalai Lama, liderul comunităţii budiste din Tibet şi laureat al... citeste mai mult

