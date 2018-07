Promovabilitatea la examenul de Bacalaureat din acest an a fost destul de slabă, față de anii anterior. Rezultatele obținute la Satu Mare sunt mult sub cele de anul trecut și sub cele obținute la nivel național.

Rezultatele examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018, s-au afișat la centrele de examen și sunt postate pe pagina web . La nivelul județului Satu Mare, din totalul de 1946 candidați înscriși, au fost prezenți 1821, din care sunt declarați reușiți 1203, în pondere de 66,06%. Rata de promovare (înainte de contestații) înregistrată de...