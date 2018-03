Nu mai este de mirare dacă în cimitirele de prin orașele Europei vom găsi pietre funerare pe care vom citi nume și prenume în limba română.

Așa cum i s-a întâmplat Teodorei Colta, româncă originară din Târgu-Jiu, dar care de mai bine de 10 ani trăiește în Italia, la Rivoli, lângă Torino: „Soțul meu, italian, are o soră înmormântată în acel cimitir. Mergând odată pe alee am descoperit mormântul acestui tânăr român. Era un mormânt neîngrijit și mi-a atras atenția: „Mușat Costică, decedat în 2012”, am citit pe piatra sa funerară și am simțit atunci un... citeste mai mult

