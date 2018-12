Florin Andone (25 de ani) a înscris primul gol pentru Brighton, în 2-1 cu Huddersfield. La finalul partidei, românul a ţinut să le mulţumească celor din staff pentru şansa primită şi este de părere că jocul său va fi din ce în ce mai bun.

“Sunt foarte fericit şi îi mulţumesc antrenorului pentru şansa acordată. Victoria e cel mai important lucru. Când am semnat pentru echipa asta, am aşteptat mult timp o şansă ca asta şi acum sunt extrem de fericit. E chiar perfect! Am marcat şi primul gol! Vreau să îmbunătăţesc jocul şi să mai marchez în viitor”, a declarat Andone.

Cele 3 puncte duc Brighton pe locul 11. După 14 etape acumulează 18 puncte şi este la 8 de... citeste mai mult