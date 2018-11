Meciul zilei de sâmbătă, 24 noiembrie, este întâlnirea dintre Atletico Madrid şi FC Barcelona pe terenul din capitala Spaniei, Wanda Metropolitano.

Tehnicianul catalanilor, Ernesto Valverde, nu concepe un rezultat negativ şi a precizat în conferinţa de presă că vrea să vadă cea mai bună versiune a echipei sale.

Antrenorul lui Messi & Co. a recunoscut şi problemele pe care le-a avut formaţia pregătită de el în La Liga: "Este adevărat că am avut mai multe probleme cu echipele, care în teorie sunt mai uşor de învins, iar în faţa adversarilor importanţi am demonstrat că suntem buni. Am discutat despre lucrul acesta cu echipa.... citeste mai mult

