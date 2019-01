După ce şi-a deschis şcoala de handbal, Olympic RFH, în urmă cu mai bine de jumătate de an, la şcoala Hamburg, din sectorul 3, Ramona doreşte să extindă domeniul de activitate şi cu fotbal, urmând ca din 2020 să inaugureze şi secţia de tenis.

Pe lângă fotbal şi handbalul va avea încă o grupă, de acastă dată la Sala Sporturilor din Buftea, deoarece vin foarte multe solicitări din zona de nord a Capitalei.

“Atunci când am conceput proiectul Olympic RFH am gândit totul în jurul celor mai populare sporturi din România, handbalul, fotbalul şi tenisul. Echipa de handbal a crescut frumos, de anul acesta am inaugurat o nouă locaţie,... citeste mai mult

