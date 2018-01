Proiectul Green, apreciat la European IT Software Excellence Awards 2014 Romania primeste recunoasterea internationala pentru eficientizarea procesului de migratie a fortei de munca in strainatate. Proiectul Green s-a calificat printre finalisti la categoria "Information & Document Management" in cadrul concursului European IT & Software Excellence Awards 2014.

Proiectul a fost realizat in intregime cu know-how si tehnologie romaneasca, fiind implementat la Agentia Nationala pentru Ocuparea fortei de Munca (ANOFM), in parteneriat cu Siveco... citeste mai mult