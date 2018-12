Ca la fiecare sfârşit de an, senatorul Nicolae Moga şi-a prezentat raportul de activitate. Cel mai important proiect este legat de construirea unui spital regional în judeţul Constanţa, de această dată de către Ministerul Apărării Naţionale.



„Am promis, la începutul celui de-al treilea mandat, că mă voi preocupa de proiecte majore pentru judeţul Constanţa. Dacă proiectul Spitalului Regional nu mai depinde de mine, vreau să anunţ că am depus un proiect de lege pentru construirea unui spital militar regional în judeţul Constanţa. Am discutat cu colegii mei, şi politic, inclusiv cu premierul, dar ca să evit lupta politică mi-am asumat singur... citeste mai mult