Proiectul de educatie prin arta „7 ZILE - 7 ARTE”

In saptamana dedicata educatiei, 1 - 7 octombrie 2018, Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi va derula proiectul „7 ZILE - 7 ARTE”, avand motto-ul „Shakespeare a creat lumea in sapte zile”.

Pornind de la conceptul ca arta nu modeleaza doar conduitele, ci ofera o diversificare a trairilor personale, stimuland dezvoltarea inteligentei emotionale, empatia si abilitatile de comunicare, proiectul 7 zile 7 arte incearca sa atraga si sa implice cat mai multi calaraseni, de la prescolari pana la seniori, atat pe scena cat si in sala, pentru ca a exclude arta din educatia unui copil este sinonim cu a exclude educatia din cresterea... citeste mai mult

acum 51 min. in Locale, Vizualizari: 21 , Sursa: Ziarul Impact in