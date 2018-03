Primăria orașului Cernavoda a primit joi, 29 martie, adresa oficială cu privire la aprobarea proiectului transfrontalier„Restoration of unique common cultural heritage and promotion of joint tourism product, Hamangia – first civilation of old Europe” – („Restaurarea moștenirii culturale unice comune și promovarea produsului turistic comun, Hamangia – prima civilizație a vechii Europe”).

Liderul proiectului cu finanțare europeană este Municipalitatea din Shabla, Bulgaria iar orașul Cernavoda este partener în acest proiect

