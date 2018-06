Proiectul „CSA Steaua” va continua

Comandantul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, Cristian Petrea, a anunţat că proiectul echipei de fotbal continuă la CSA, chiar dacă formaţia militară nu a reuşit în acest sezon promovarea în Liga a III-a.

„Suntem trişti pentru că un an de zile am investit mult suflet, însă uneori aşa este sportul. Dar totodată sportul căleşte şi caracterele. Fiţi siguri că vom continua, nu am făcut un proiect doar pe un an. Este un proiect făcut pentru a ajunge în Liga I şi pentru a juca pe noul stadion. Nu ne vom opri până nu ne vom atinge obiectivul. Cupa României pe Bucureşti a fost un... citeste mai mult

