Proiectul caritabil “De la suflet pentru suflet”

Sub Motoul: Mulţi am fost, puţini am rămas. În data de 24 iunie ,,de SÂNZIENE’’ a avut loc în Baia Mare la Pensiunea Pintea, întâlnirea de 61 de ANI, a absolvenţilor Şcolii Medii Tehnice de Minereuri din Baia Mare, promoţia 1955, ultima promoţie,...

Graiul Maramuresului, 29 Iunie 2016